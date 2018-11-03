«В рубашке родилась»: в Волгограде женщина чудом спаслась от летевшего на нее автомобиля

В Волгограде женщина чудом избежала смерти, увернувшись от проезжающего на полной скорости в паре сантиметров от нее автомобиля.

Инцидент произошел первого ноября, в обеденное время. Видео с камер наблюдения публикует региональный центр управления транспортом Волгоградской области.

Как сообщается, женщина решила перебежать дорогу на желтый свет на пешеходном переходе возле остановки трамвая. В это время на перекрестке произошло несильное столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого одна из машин пронеслась буквально в паре сантиметров от пешехода, а женщина вовремя успела отбежать..

Пользователи соцсети сошлись во мнении, что женщине сильно повезло.