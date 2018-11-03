На севере Японии пропал остров

К северу от японского Хоккайдо неподалеку от Курильской гряды неожиданно пропал небольшой остров. Территориально исчезнувший участок земли принадлежал Японии.

Как сообщает издание The Guardian, исчезнувший остров носил название Эсанбэ Ханакита Кодзима. Он получил это имя в 2014 году вместе с остальными небольшими и прежде безымянными островами, расположенными в этом районе. Это было сделано японским государством для подтверждения прав на данные территории.

На отсутствие острова обратил внимание местный исследователь и автор книги, посвященной малым островам региона. Жители деревни в Хоккайдо, расположенной в 500 метрах от точки пропажи, даже не обратили внимания на случившееся.

По состоянию на 1987 год, когда проводились замеры, упомянутый остров возвышался над водой почти на полтора метра. По предварительной, надводный участок был разрушен ледоходом и штормами за несколько лет.