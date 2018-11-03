Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На севере Японии пропал остров

Вадим Синицын
00:26 03.11.2018
Исчезнувший остров носил название Эсанбэ Ханакита Кодзима. Он получил это имя в 2014 году вместе с остальными небольшими и прежде безымянными островами, расположенными в этом районе.
На севере Японии пропал остров
Фото: Karsten Wrobel, Globallookpress

К северу от японского Хоккайдо неподалеку от Курильской гряды неожиданно пропал небольшой остров. Территориально исчезнувший участок земли принадлежал Японии.

Как сообщает издание The Guardian, исчезнувший остров носил название Эсанбэ Ханакита Кодзима. Он получил это имя в 2014 году вместе с остальными небольшими и прежде безымянными островами, расположенными в этом районе. Это было сделано японским государством для подтверждения прав на данные территории.

На отсутствие острова обратил внимание местный исследователь и автор книги, посвященной малым островам региона. Жители деревни в Хоккайдо, расположенной в 500 метрах от точки пропажи, даже не обратили внимания на случившееся.

По состоянию на 1987 год, когда проводились замеры, упомянутый остров возвышался над водой почти на полтора метра. По предварительной, надводный участок был разрушен ледоходом и штормами за несколько лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.11.2018, 23:30
В России запустили реактор первой плавучей атомной электростанции
Дата02.11.2018, 10:55
Небо на замке: морская авиация Черноморского флота проверила надежность ПВО Крыма
Дата01.11.2018, 12:54
«Пусть отстраняют» - Нурмагомедов отказался ехать на заседание дисциплинарной комиссии
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:55 В стране и мире
Ракетное недоразумение: опубликовано видео «масштабных» учений ВСУ рядом с Крымом
22:08 В стране и мире
Видео
Во Владивостоке охранник платной парковки ТЦ отказался выпускать скорую: видео
21:40 В стране и мире
Видео
«Очень хороший мальчик и семья» - соседка рассказала об изготовившем бомбу в Москве подростке
20:37 В стране и мире
В Тюмени автомобиль снес заграждение у ТЦ и сбил семь человек
17:16 В стране и мире
В Кремле раскрыли детали предстоящих встреч Путина и Трампа
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые выявили неожиданную пользу кофе
В США пес случайно подстрелил хозяина
Видео
Из-за драки пассажира и водителя автобус рухнул в реку: кадры из салона
Названа дата старта продаж Lada Xray Cross
Кот или ворона: новая оптическая иллюзия восхитила Сеть
Американские военные уничтожили инфраструктуру своей базы, чтобы избавиться от призрака - СМИ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.