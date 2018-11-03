Эрдоган назвал заказчиков убийства журналиста Хашогги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги был отдан высокопоставленными должностными лицами саудовского правительства, передает агентство AFP.

«Президент Турции Эрдоган заявил, что приказ об убийстве Хашукджи пришел от «высших уровней» саудовского правительства», - говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября Джамаль Хашогги зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел из здания. Спустя две недели саудовская сторона признала вину в убийстве журналиста, заявив, что это произошло непреднамеренно. По предварительным данным, тело мужчины могло быть растворено в кислоте.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве журналиста задержано 18 человек.