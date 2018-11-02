Ракетное недоразумение: опубликовано видео «масштабных» учений ВСУ рядом с Крымом

На полигоне вооруженных сил Украины «Ягорлык» в Херсонской области идут учения с боевыми ракетными стрельбами. Их курировал глава Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов. Тренировка проходит с 1 по 4 ноября.

Для отработки боевых навыков украинские бойцы ПВО использовали множество зенитно-ракетных систем советского производства, в том числе «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» и С-300 различных модификаций. Передовых разработок украинской оборонки на масштабных учениях увидеть не удалось в силу неустановленных причин.

Как следует из официального видеоролика, размещенного на YouTube-канале Александра Турчинова, стрельбы прошли успешно. Примечательно, что в ходе боевой работы все присутствующие на видео украинские военнослужащие и сам Турчинов общались исключительно на русском языке.

Ранее в Крыму прокомментировали ракетные учения Украины на побережье Черного моря. Как напомнил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, подобное «бряцание оружием» в истории современной Украины уже однажды обернулось трагедией – в 2001 году на аналогичных учений украинские военные сбили российский лайнер.