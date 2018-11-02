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Ученые выявили неожиданную пользу кофе

Дарья Михалина
23:55 02.11.2018
Американские ученые рассказали о полезном способе приготовления напитка.
Ученые выявили неожиданную пользу кофе
Фото: Pixabay

Американские ученые Университета Томаса Джефферсона провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что кофе насыщает клетки организма кислородом и способствует их восстановлению.

По утверждению специалистов, наибольшую пользу получится извлечь, если залить молотые зерна кипятком и выпить сразу же – в течение 5-10 минут.

Отмечается, что насыщение крови антиоксидантами, витаминами и микроэлементами из кофейных зерен снижает воспаление тканей, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему. Полный текст исследования опубликован на научном портале Scientific Reports.

Специалисты добавили, что метод приготовления напитка «колд брю», при котором зерна завариваются на протяжении долгого времени в холодной воде, не дает столь же хорошего результата, как приготовление напитка классическим способом.

Тем не менее, ученые предупредили, что чрезмерное злоупотребление кофе может негативно отразиться на здоровье человека.

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