Ученые выявили неожиданную пользу кофе

Американские ученые Университета Томаса Джефферсона провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что кофе насыщает клетки организма кислородом и способствует их восстановлению.

По утверждению специалистов, наибольшую пользу получится извлечь, если залить молотые зерна кипятком и выпить сразу же – в течение 5-10 минут.

Отмечается, что насыщение крови антиоксидантами, витаминами и микроэлементами из кофейных зерен снижает воспаление тканей, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему. Полный текст исследования опубликован на научном портале Scientific Reports.

Специалисты добавили, что метод приготовления напитка «колд брю», при котором зерна завариваются на протяжении долгого времени в холодной воде, не дает столь же хорошего результата, как приготовление напитка классическим способом.

Тем не менее, ученые предупредили, что чрезмерное злоупотребление кофе может негативно отразиться на здоровье человека.