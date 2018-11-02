СМИ: военного эксперта Неелова обвинили в госизмене

В Москве арестован военный эксперт Владимир Неелов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Арест был санкционирован Лефортовским судом Москвы. Отмечается, что в качестве меры пресечения для Неелова избрано заключение под стражу. Срок его ареста на данный момент неизвестен.

Как уточняется в материале агентства, факт ареста эксперта подтвержден представителями Общественной наблюдательной комиссии. По их информации, сейчас Неелов уже находится СИЗО «Лефортово», ему якобы инкриминируется совершение преступление по статье «Государственная измена».

На данный момент официальных комментариев со стороны пресс-службы Лефортовского суда не поступало. По версии собеседника агентства, Неелов отказался от адвоката, которого нашли для него родственники.