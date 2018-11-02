В России запустили реактор первой плавучей атомной электростанции

Концерн «Росэнергоатом» запустил реактор первой плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». Об этом рассказали представители энергетической компании.

Сообщается, что пуск реактора, который прошел 2 ноября, прошел успешно.

Как передает ТАСС, главный этап пусковых операций назначен на ноябрь текущего года и продлиться до весны. В целях подтвердить все характеристики реактор будет испытан во всех режимах.

В настоящий момент энергоблок «Академик Ломоносов» загружается ядерным топливом в Мурманске, а в следующем году запланирована его буксировка в порт города Певека в Чукотском автономном округе.

После окончательного введения в эксплуатацию энергоблок обеспечит электричеством портовые города, газовые, а также нефтяные платформы в открытом море. Срок его службы составляет до 40 лет.