Чудотворная икона «Умиление» прибудет в Москву ко Дню народного единства

Один из самых известных образов Богородицы «Умиление» доставят в столицу. Чудотворная икона отправилась в путешествие 2 ноября после утренней службы в Псковско-Печерском монастыре, где она хранится.

Накануне Дня народного единства святыня займет место на входе в Центральный Манеж. Икона станет одним из самых ценных и древних произведений беспрецедентной по масштабу выставки «Сокровища музеев России». Всего на экспозиции будет представлено 300 экспонатов со всей страны, многие из которых ранее были недоступны широкому зрителю.

Икона «Умиление» была написана в 1512 году иеромонахом Арсением, известна своей целительной силой и считается заступницей Северо-западных рубежей России. Образ Пресвятой Богородицы украшен жемчугом, алмазами, изумрудами и аметистами.