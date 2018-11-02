В УПЦ МП напомнили, что Константинополя нет уже более 500 лет

В Украинской православной церкви Московского патриархата прокомментировали заявление представителя Константинопольского патриархата о существовании УПЦ МП. Как заявил архиепископ Иов, решение о предоставлении неканоническим церковным структурам на Украине автокефалии привело к упразднению УПЦ МП.

На что председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент сказал, что слова Иова свидетельствуют о его необразованности, поскольку продемонстрировал, что не знаком с евангельским текстом.

«В Евангелии говорится, что первый в церкви — это не тот, кто в ней начальник, а тот, кто является всем слугой. Те, кто называют себя первыми, у бога считаются последними», - пояснил он.

Архиепископ подчеркнул, что Украинская православная церковь МП не подчиняется Константинополю, а документы 300-летней давности невозможно отменить, поскольку «это абсурд». По словам Климента, Иов просто не представляет себе «реалии украинской церковной жизни».

«В УПЦ точно уверены, что Константинополя 565 лет как не существует. Это исторический факт», - добавил замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Как он сказал «Интерфаксу», заявления отдельных представителей Константинопольского патриархата похожи на «канонический сюрреализм».

Ранее сообщалось, что в Московском патриархате заявили свою обеспокоенность душевным здоровьем архиепископа Тельмисского Иова, заявившего, что Украинской православной церкви больше не существует.