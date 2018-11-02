Двое военных ВС Сирии погибли в результате обстрела боевиков

Два сирийских военнослужащих погибли, еще 13 пострадали после обстрелов боевиками в Латакии и Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации, отметил он.

«В течение суток зафиксировано семь обстрелов населенных пунктов Нахшебба, Эль-Салихия, Санджека провинции Латакия и районов Суккари, Эль-Хафия, Халаса, Захабия города Алеппо», - сказал Савченко.

По его словам, в результате обстрелов погибло два и ранено тринадцать военнослужащих ВС Сирии, при этом жертв среди мирных жителей нет.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Замалька провинции Риф Дамаск, в ходе которой выдали 300 продовольственных наборов весом 1,3 тонны, добавили в МО РФ.

В районе Ахмадия города Алеппо было проведено две благотворительных акции. В рамках адресной благотворительной помощи семьям русскоязычной общины выдали пятнадцать продовольственных наборов. А нуждающимся жителям района была организована раздача одной тонны свежего хлеба.

Всего с начала процесса урегулирования российскими военнослужащими было проведено 1979 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3096 тонн, резюмировал генерал-лейтенант.