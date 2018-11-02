Во Владивостоке охранник платной парковки ТЦ отказался выпускать скорую: видео

Сотрудник парковки ТЦ «Седанка Сити» проявил невероятное упорство, связанное с исполнением своих профессиональных обязанностей. Правда, назвать его поступок «профессиональным» никак нельзя.

Охранник отказался выпускать с парковки заведения машину скорой помощи, приехавшую туда по вызову, пока водитель спецтранспорта не внесет денег за простой автомобиля.

Как выяснилось, скорую беспрепятственно пропустил на стоянку его коллега. Медики оказали первую помощь почувствовавшей себя плохо пациентке и собрались выехать, но в этот момент у шлагбаума стоял уже другой сотрудник.

Как сообщает местный портал dpskontrol_125rus в соцсети, никакие просьбы на упрямого мужчину, желавшего получить деньги, не действовали. Но шлагбаум он в конечном итоге все же поднял после слов врачей, что они готовы вызвать полицию.