Алек Болдуин был арестован в Нью-Йорке после драки на парковке

Известного актера Алека Болдуина арестовала полиция Нью-Йорка после того, как он устроил драку на стоянке.

Как сообщает TMZ, инцидент случился около 10-й улицы. Актер вступил в конфликт с другим мужчиной из-за парковочного места. Друг Болдуина держал для него место, но мужчине это не понравилось.

В результате конфликта актер набросился на 49-летнего мужчину и ударил его в челюсть. Автолюбителя, не уступившего парковочное место, увезли в больницу, а Алека Болдуина арестовали.

Когда американского президента Дональда Трампа спросили журналисты об аресте его «заклятого врага», он сказал: «Я желаю ему удачи».