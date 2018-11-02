«Очень хороший мальчик и семья» - соседка рассказала об изготовившем бомбу в Москве подростке

Семья задержанного в Москве мальчика, у которого правоохранители нашли самодельное взрывное устройство, очень хорошая и благополучная, рассказала «Звезде» соседка задержанного Татьяна Лебедева.

«Очень хороший мальчик и семья хорошая. И бабушку, и дедушку, и отца знала. Очень хороший мальчик. Живет по-соседски. Никогда я плохого не слышала и не знала, чтобы он чем-то плохим занимался, чтобы у него какие-то друзья нехорошие были. Никогда не видела. Посмотрела по телевизору и мне прям плохо стало», - сказала женщина.

На уточняющий вопрос корреспондента о том, знала ли она, что он изготовил самодельную бомбу, Лебедева сказала, что никогда ничего не слышала из их квартиры.

«Я всю неделю дома, мне было бы слышно. Никогда ничего такого не слышала. Родители, думаю, ничего не знали. Семья благополучная», - добавила она.

Об этом же говорят и другие соседи мальчика, которые с самого детства наблюдали его. По их словам, юноша всегда был любознательным и из хорошей семьи.

Ранее сообщалось, что отец задержанного 14-летнего школьника из Южного Тушино рассказал, что у его сына, судя по всему, нашли «детскую бомбочку». По его мнению, слухи о том, что он имел какую-либо связь с подростком, организовавшим взрыв в архангельском управлении ФСБ, не являются действительностью и бездоказательны.

Московского школьника задержали и доставили в отделение СКР после того, как у него дома нашли самодельное взрывное устройство. Его обнаружили в ходе расследования дела о подрывнике из Архангельска, после изучения социальных сетей 17-летнего подростка.