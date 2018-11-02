Трамп анонсировал санкции против Ирана постером в духе «Игры престолов»

Президент США Дональд Трамп анонсировал принятие новых санкций в отношении Ирана. Правда, сделал это не совсем в обычной форме. Президент опубликовал в Twitter свою фотографию, которая по стилистике напоминает один из анонсов популярного сериала «Игра престолов».

На портрете президента на снимке изображена надпись «Санкции близко» и указана дата: 5 ноября. Тогда как на постере «Игры престолов» размещена созвучная надпись «Зима близко».

О том, что в грядущий понедельник Вашингтон примет новые санкции против Ирана, ранее заявили в Минфине США. Глава ведомства Стивен Мнучин объявил, что США внесут в санкционный список более 700 иранских компаний.

На фоне этого стало известно, что Европейский Союз, напротив, несмотря на санкции, остается приверженным защите интересов своих компаний, торгующих с Ираном. Для этого министры финансов Франции, ФРГ и Британии готовятся провести специальную встречу. В ходе нее будут обсуждаться вопросы оказания помощи и поддержки экономических операторов, которые ведут законный бизнес с Ираном, и осуществление в связи с этим безопасных транзакций.