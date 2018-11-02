Таинственную детскую могилу с надгробием нашли в центре Киева

Возле памятника военным летчикам на Петровской аллее в Киеве местная жительница обнаружила урну с прахом, сообщается на сайте Нацполиции украинской столицы.

Под камнем с высеченным на нем именем и годами жизни ребенка полиция нашла захоронение. После этого правоохранители установили мать ребенка, которая передала им документы о кремации, свидетельство о рождении. Однако женщина не смогла объяснить, кто мог захоронить урну с прахом в парке.

По ее словам, она развелась с мужем и не общается с ним больше. Нацполиция разыскивает отца умершего ребенка, чтобы он объяснил случившееся. Полицейские не видят в произошедшем признаков уголовного преступления.