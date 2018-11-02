Отец задержанного в Москве школьника считает, что у его сына нашли «детскую бомбочку»

Отец задержанного 14-летнего школьника из Южного Тушино пообщался с журналистами и заявил, что «бомба», найденная в его квартире, не страшнее петарды.

«Нашли просто бомбочку детскую, а раздули неизвестно что. Дети балуются петардами и так далее. Что, теперь на этой волне начнут раздувать из мухи слона?» - заявил мужчина каналу "360".

Он также добавил, что лично взрывное устройство не видел, а разговоры о связи его сына с подростком, организовавшим взрыв в управлении ФСБ в Архангельске, не имеют под собой никакой почвы.

Напомним, школьника из Москвы задержали и доставили в СК РФ. У 14-летнего подростка нашли самодельное взрывное устройство в квартире на улице Свободы. По данным различных СМИ, подросток планировал устроить взрыв в День народного единства в Люблино. Правоохранители изучили соцсети и контакты молодого человека, благодаря чему узнали, что с ним взаимодействовал 17-летний подрывник из Архангельска.