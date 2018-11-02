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В Тюмени автомобиль снес заграждение у ТЦ и сбил семь человек

Василиса Морозова
20:37 02.11.2018
Пешеходы ждали разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу в Тюмени, но их сбил автомобиль Hyundai.
В Тюмени автомобиль снес заграждение у ТЦ и сбил семь человек
Фото: Игорь Сидорчук, ВКонтакте

В Тюмени у торгового центра «Вояж» автомобиль Hyundai снес ограждение и сбил семь пешеходов.

Авария произошла в районе перекрестка улиц Герцена и Мориса Тореза. По словам очевидцев, транспортное средство со стороны моста не вписался в поворот и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов.

Портал 72.ru сообщает, что машина снесла забор и стоявших за ним людей, среди которых три женщины и трое мужчин. Двое из пострадавших отказались от госпитализации.

В настоящее время не месте работают сотрудники ГИБДД и медики. По словам автоинспекторов, за рулем Hyundai находилась 20-летняя девушка. По предварительным данным, девушка не справилась с управлением.

«Все, кого уносили в скорую губами шевелили, но видно, что через боль. Одна девушка, которая травмировала ногу, отказалась уезжать на скорой в пользу тех, у кого травмы серьезнее», - написал пользователь Игорь Сидорчук в соцсетях.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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