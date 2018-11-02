В США умер прототип героя игры Super Mario

В штате Вашингтон в возрасте 84 лет умер Марио Сегале, в честь которого назвали всемирно известного персонажа игры Super Mario японской корпорации Nintendo.

Как сообщает Daily Mirror, американец итальянского происхождения Сегале скончался в окружении семьи и близких еще 27 октября, но стало известно об этом только сейчас.

После себя Сегале оставил четверо детей и девять внуков.