В США умер прототип героя игры Super Mario
Успешный застройщик Марио Сегале, в честь которого был назван персонаж игры Super Mario, скончался в возрасте 84 лет в штате Вашингтон.
Фото: Hitoshi Yamada, Globallookpress
В штате Вашингтон в возрасте 84 лет умер Марио Сегале, в честь которого назвали всемирно известного персонажа игры Super Mario японской корпорации Nintendo.
Как сообщает Daily Mirror, американец итальянского происхождения Сегале скончался в окружении семьи и близких еще 27 октября, но стало известно об этом только сейчас.
После себя Сегале оставил четверо детей и девять внуков.