МИД рассказал о связях «Белых касок» с «Джебхат ан-Нусрой»*

В Министерстве иностранных дел России уверены, что рано или поздно истинное лицо псевдогуманитарной организации «Белые каски» увидят все. После сегодняшней встречи главы МИД Великобритании Джереми Ханта с главой «белокасочников» в Лондоне, российское ведомство опубликовало заявление, в котором говорится, что указанная неправительственная организация напрямую связана с террористами.

«Есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что "Белые каски" фактически являются ответвлением внесенной в санкционный список СБ ООН террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*. Весьма показательным стало бегство за границу активистов организации после освобождения сирийскими войсками от террористов района на юго-западе САР», - сказано в заявлении ведомства.

В МИДе еще раз напомнили о готовящейся провокации с химоружием в Идлибской зоне деэскалации, в которой намерена проявить себя «псевдогуманитарная организация "Белые каски"», созданная при поддержке западных спецслужб.

«Призываем их западных спонсоров осознать истинное положение дел и перестать защищать тех, кто на самом деле являются провокаторами и экстремистами», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сегодня руководитель организации «Белые каски» Раед Салеха получил благодарность от Великобритании за «успешную работу» в Сирийской Арабской Республике. По словам главы МИД Джереми Ханта, участники «"Белых каскок" рисковали жизнями и здоровьем, чтобы спасти больше 115 тысяч жизней в ходе сирийского конфликта».

Скандально известная организация «Белые каски» прославилась съемками постановочных роликов о якобы последствиях «химатак» по мирным жителям.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ