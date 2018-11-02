В Пакистане застрелили «отца Талибана*»

На севере Пакистана был застрелен религиозный деятель, экс-член пакистанского сената, глава исламистской партии «Джамаат Улема-е-Ислам» Сами аль-Хак по прозвищу «отец Талибана*»

По данным издания Daily Pakistan, которое ссылается на сына аль-Хака, он был обнаружен дома в городе Равалпинди с огнестрельным ранением. Его застралили неизвестные вооруженные лица.

Сам аль-Хак занимал должность главы мусульманского университета «Хаккания», где получали образование лидеры запрещенного в РФ движения «Таллибан»*. Поскольку он поддерживал связь с руководителями организации и являлся учителем нынешнего лидера организации Хайбатуллы Ахундзады, его называли «духовным отцом» талибов.

*Запрещенная в России террористическая организация