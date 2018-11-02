«Звезда» публикует видео с места задержания школьника с бомбой в Москве

«Звезда» публикует видеозапись с места задержания молодого человека, у которого в квартире было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Подросток был задержан в Москве после того, как следователи выяснили, что с ним связывался 17-летний юноша, устроивший взрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Как заявили ТАСС осведомленный источник, взрывное устройство было обнаружено в квартире на улице Свободы.

По данным различных СМИ, подросток, которому 14 или 16 лет, планировал устроить взрыв в День народного единства в Люблино.