«Побольше бы таких фильмов героических» - россияне о новой ленте «Несокрушимый»

Драма Константина Максимова «Несокрушимый», подобно своим героям - отважным танкистам и неубиваемому танку, победоносно шествует по большим экранам страны. История победы, неразделимая от любви и жажды жить, в основу которой лег реальный подвиг Семена Коновалова, растопила сердца аудитории.

Выдающиеся цифры в российском прокате показал «Нескорушимый». Только за первый уик-енд военно-историческая драма о подвиге советских танкистов собрала почти 100 миллионов рублей. Народ снова поверил в военное кино, таких показателей у фильмов про Великую Отечественную войну в России давно не было. Ажиотаж настолько высок, что кинотеатры в регионах добавляют сеансы.

Зрители выходят из зала, но не выходят из состояния потрясения. Особые чувства картина вызывает у ростовчан. События, о которых повествует лента, происходили как раз летом 1942-го в Ростове.

Многие зрители не могут сдержать слез, когда на их глазах разворачивается острая драма. В Петербурге сопереживают героям, надеются на лучшее, причем не только впечатлительные девушки, настоящие мужчины тоже проявляют слабости, потому что фильм - сильный.

«Слов нет, даже в конце всплакнул, когда погиб герой. Побольше бы таких фильмов героических», - отметил житель Петербурга Сергей Инюшкин.

Герой многих комедий Михаил Галустян посмотрел «Несокрушимого» одним из первых и очень рекомендует. Тяжелый танк, снятый в фильме, как будто машина времени, уверен представитель легендарной «Красной машины» советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов.

Каждый сеанс как урок истории, но только не за партой скучный, а в кино - наглядный и динамичный - делятся впечатлениями жители Калининграда.

География просмотра фильма «Несокрушимый» обширна. Города разные - реакция одна: скорее забронировать билет на выходные, а то вдруг не достанется. Вся огромная страна прильнет к широкому экрану.