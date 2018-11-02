Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РПЦ ответили на заявление архиепископа Константинополя о ликвидации УПЦ

Валентина Пескова
19:11 02.11.2018
В Московском патриархате заявили свою обеспокоенность душевным здоровьем архиепископа Тельмисского Иова.
В РПЦ ответили на заявление архиепископа Константинополя о ликвидации УПЦ
Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress

РПЦ отреагировала на слова архиепископа Тельмисского Иова (Гечи), представляющего Константинопольский патриархат, о том, что канонической Украинской православной церкви больше не существует. Ее позицию озвучил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

По его словам, данное заявление архиепископа Иова является «очень тревожным», в связи с чем Московский патриархат озабочен состоянием его душевного здоровья.

«При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви», - цитирует Волкова РИА Новости.

При этом в РПЦ добавили, что константинопольский архиепископ не является его официальным представителем и не уполномочен говорить от его имени. В связи с чем его заявления можно объяснить только «личной злобой к Русской церкви».

Напомним, согласно позиции архиепископа Тельмисского Иова, которую он озвучил ранее сегодня, «с канонической точки зрения» УПЦ МП больше не существует. Поскольку все архиереи теперь на Украине фактически являются архиереями Вселенского патриархата, и просто ждут соответствующей директивы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.11.2018, 12:25
Выявлена зависимость между излучением смартфонов и раком
Дата02.11.2018, 10:55
Небо на замке: морская авиация Черноморского флота проверила надежность ПВО Крыма
Дата01.11.2018, 12:54
«Пусть отстраняют» - Нурмагомедов отказался ехать на заседание дисциплинарной комиссии
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:31 В стране и мире
СМИ: в Москве задержали школьника, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства
17:16 В стране и мире
В Кремле раскрыли детали предстоящих встреч Путина и Трампа
17:11 В стране и мире
Видео
Испытания украинского дрона-боеприпаса показали на видео
16:26 В стране и мире
Константинополь рассказал о прекращении существования УПЦ МП
14:55 Армия
Генсек ОДКБ отстранен от должности
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В США пес случайно подстрелил хозяина
Видео
Из-за драки пассажира и водителя автобус рухнул в реку: кадры из салона
Названа дата старта продаж Lada Xray Cross
Кот или ворона: новая оптическая иллюзия восхитила Сеть
Американские военные уничтожили инфраструктуру своей базы, чтобы избавиться от призрака - СМИ
Названа неожиданная польза аппендицита
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.