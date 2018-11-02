В РПЦ ответили на заявление архиепископа Константинополя о ликвидации УПЦ

РПЦ отреагировала на слова архиепископа Тельмисского Иова (Гечи), представляющего Константинопольский патриархат, о том, что канонической Украинской православной церкви больше не существует. Ее позицию озвучил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

По его словам, данное заявление архиепископа Иова является «очень тревожным», в связи с чем Московский патриархат озабочен состоянием его душевного здоровья.

«При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви», - цитирует Волкова РИА Новости.

При этом в РПЦ добавили, что константинопольский архиепископ не является его официальным представителем и не уполномочен говорить от его имени. В связи с чем его заявления можно объяснить только «личной злобой к Русской церкви».

Напомним, согласно позиции архиепископа Тельмисского Иова, которую он озвучил ранее сегодня, «с канонической точки зрения» УПЦ МП больше не существует. Поскольку все архиереи теперь на Украине фактически являются архиереями Вселенского патриархата, и просто ждут соответствующей директивы.