В Лондоне министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял руководителя организации «Белые каски» Раеда Салеха и выразил благодарность за «успешную работу». Под нею Хант подразумевал деятельность «Белых касок» в Сирийской Арабской Республике.

«Белые каски» рисковали жизнями и здоровьем, чтобы спасти больше 115 тысяч жизней в ходе сирийского конфликта. Соединенное Королевство гордится тем, что оказывает "Белым каскам" поддержку», - сказал Хант.

При этом Раед Салех поблагодарил его за помощь, которую неправительственная организация получала от Лондона.

Напомним, ранее в начале этой недели Минобороны РФ предупредило о подготовке новых провокаций с химоружием в сирийской провинции Идлиб. Для участия в которых туда прибыли десятки активистов провокационной организации «Белые каски».

Согласно новым данным российского Центра по примирению сторон, в один из населенных пунктов у города Хама участники незаконных вооруженных формирований доставили две емкости с хлором. Их планируют использовать для инсценировки применения сирийскими правительственными силами химоружия против мирного населения.

Однако Великобритания относится к деятельности «Белых касок» иначе. Королевство принимало активное участие в эвакуации провокаторов из организации и их семей из Сирии, и предоставило им убежище на территории страны.