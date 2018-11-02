СМИ: в Москве задержали школьника, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства

На северо-западе Москвы задержали школьника, которого подозревают в изготовлении взрывного устройства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«У него в квартире на улице Свободы обнаружено взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления», - отметил источник.

В настоящее время с юношей проводятся следственные действия. Несовершеннолетнего обнаружили в ходе расследования дела после подрыва у УФСБ под Архангельском. Стало известно, что 17-летний местный житель взаимодействовал с подростком из столицы.

Напомним, 31 октября на входе в здание УФСБ по Архангельской области произошел взрыв, который устроил местный житель. Он принес к зданию самодельное взрывное устройство. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт») и части 1 ст. 222 («Незаконное ношение боеприпасов»).