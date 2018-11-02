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«Кирилла взяли в заложники» - Киселев рассказал, почему Киев не отпускает Вышинского

Денис Шурыгин
18:22 02.11.2018
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Кирилла Вышинского Киев просто так не отпустит, поскольку его хотят, как заложника, обменять на тех людей, кто в России замышлял террористические акты.

«Волю Кириллу Вышинскому!» - этот лозунг скандировали участники акции в поддержку российского журналиста, незаконно арестованного в Киеве. Активисты собрались у стен украинского посольства в Москве. В руках они держали мотки белых ниток - символ того, что из них как раз и сшито дело против Вышинского.

Уголовное дело против Кирилла Вышинского трещит по швам, но его продолжают держать в тюрьме. Украинская судебная система выдала настоящий прецедент в мировой юридической практике - журналисту вменяют статью за то, что он ходил на работу и выполнял свои прямые обязанности.

«Кирилла взяли для того, чтобы обменять на тех людей, кто здесь замышлял террористические акты. То есть обменять журналиста на террористов. Его взяли именно в заложники. Кирилла фактически пытают, он содержится в ужасных условиях, кто бы что ни говорил, его гноят в тюрьме», - рассказал гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Выпускать Вышинского не намерены. Накануне херсонский суд продлил меру пресечения до 28 декабря. По всей видимости, чтобы дать украинским следователям еще один шанс - собрать доказательства преступления, которого не было.

«Кирилл писал взвешенно, объективно, спокойно. Он занимался очень качественной, очень взвешенной журналистикой. Он никогда не позволял себе того, что позволяют себе некоторые украинские журналисты, которые сейчас работают в Москве. Вот, дорогая Украина, вы чего добиваетесь?» - задалась вопросом главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Российские журналисты под стенами украинского посольства требуют немедленно освободить из-под стражи Кирилла Вышинского, но вряд ли этот призыв услышат официальные власти Киева. Российские каналы, как известно, не транслируют на Украине в общем доступе, иначе обвинить в государственной измене можно было население всей страны. Хотя бы за то, что смотрят не украинские новости.

Международный день борьбы против безнаказанности преступлений в отношении журналистов - 2 ноября. Неизвестно, знал ли об этом генсек ОБСЕ Томас Гремингер, когда шел на переговоры в российский МИД. Но пресса в майках с портретом Вышинского его явно озадачила. Его спросили, почему Европа игнорирует нарушение свободы слова в Киеве, что вызвало приступ смеха.

«Послушайте, не обвиняйте меня в том, о чем пишут или не пишут средства массовой информации на Западе и на Востоке. Это не в моей сфере ответственности», - отметил генеральный секретарь ОБСЕ.

Генсек ОБСЕ оказался в неловкой ситуации и глава МИД РФ Сергей Лавров поспешил ему на помощь.

«Именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности. А стесняются наши западные коллеги говорить об этом публично потому, что в свое время поддержали незаконный государственный переворот, представив его как демократическую революцию», - пояснил Лавров.

Прямо во время пресс-конференции Гремингеру передали письмо Кириллу Вышинскому от его матери. Лариса Богданова попросила ОБСЕ освободить сына, которого арестовали за честный труд.

«Здоровье серьезно подорвано, он находится в тяжелых условиях. Просто необходимо срочно предоставить независимую медицинскую помощь и медицинское обследование Кириллу Вышинскому. А вообще мы живем в ХХI веке и пора это средневековье немедленно прекратить», - заявила председатель СФ РФ Валентина Матвиенко.

Журналисты, мировое сообщество - все осуждают действия Киева в отношении свободной прессы. Но принимать конкретные действия европейские чиновники отчего-то не торопятся, предпочитая делать вид, что ничего особенного не происходит.

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