Россия готова участвовать в программе модернизации Кубы

Российский бизнес готов участвовать в программе модернизации Кубы. Об этом заявил Владимир Путин по итогам встречи с кубинским лидером Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом, который впервые прибыл в Москву с официальным визитом.

«Конкретные проекты будут рассматриваться сегодня в ходе встречи господина Диас-Канеля с нашими ведущими предпринимателями», - заявил российский лидер.

О результатах встречи оба президента рассказали на пресс-конференции.

Путин и Бермудес обсудили сотрудничество, в том числе в сфере высоких технологий, экономики и энергетики. Помимо этого лидеры обменялись мнениями об актуальных проблемах мировой политики и экономики.