Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Росавиации разъяснили инцидент с рейсом Air France

Валентина Пескова
17:51 02.11.2018
Ранее борт авиакомпании, летевший в Хошимин, был вынужден прервать полет из-за отсутствия разрешения на пересечение воздушного пространства РФ.
В Росавиации разъяснили инцидент с рейсом Air France
Фото: Bayne Stanley ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Самолету французской авиакомпании Air France потребовалось разрешение на полет в воздушном пространстве России из-за изменения маршрута. При этом Москва была готова его оперативно предоставить. Об этом заявили в Росавиации.

Как разъяснили в ведомстве, ранее маршрут рейса AF 258 Париж - Хошимин не проходил над территорией России и не требовал участия российских авиадиспетчеров. Однако с 1 ноября его траектория изменилась. При этом разрешения на полет Air France действительно у России не запросила.

Российская сторона проинформировала экипаж об этом уже во время полета, уточнив, что может оперативно обработать запрос, чтобы полет прошел без задержек. Однако команда французского лайнера самостоятельно приняла решение развернуть самолет и не входить в небо над РФ. В итоге борт приземлился в Варшаве.

Представитель Росавиации отдельно подчеркнул в беседе с РИА Новости, что французскую авиакомпанию и Россию связывает «многолетнее взаимовыгодное сотрудничество».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.11.2018, 12:25
Выявлена зависимость между излучением смартфонов и раком
Дата02.11.2018, 10:55
Небо на замке: морская авиация Черноморского флота проверила надежность ПВО Крыма
Дата01.11.2018, 12:54
«Пусть отстраняют» - Нурмагомедов отказался ехать на заседание дисциплинарной комиссии
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:31 В стране и мире
СМИ: в Москве задержали школьника, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства
17:16 В стране и мире
В Кремле раскрыли детали предстоящих встреч Путина и Трампа
17:11 В стране и мире
Видео
Испытания украинского дрона-боеприпаса показали на видео
16:26 В стране и мире
Константинополь рассказал о прекращении существования УПЦ МП
14:55 Армия
Генсек ОДКБ отстранен от должности
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В США пес случайно подстрелил хозяина
Видео
Из-за драки пассажира и водителя автобус рухнул в реку: кадры из салона
Названа дата старта продаж Lada Xray Cross
Кот или ворона: новая оптическая иллюзия восхитила Сеть
Американские военные уничтожили инфраструктуру своей базы, чтобы избавиться от призрака - СМИ
Названа неожиданная польза аппендицита
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.