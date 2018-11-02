В Росавиации разъяснили инцидент с рейсом Air France

Самолету французской авиакомпании Air France потребовалось разрешение на полет в воздушном пространстве России из-за изменения маршрута. При этом Москва была готова его оперативно предоставить. Об этом заявили в Росавиации.

Как разъяснили в ведомстве, ранее маршрут рейса AF 258 Париж - Хошимин не проходил над территорией России и не требовал участия российских авиадиспетчеров. Однако с 1 ноября его траектория изменилась. При этом разрешения на полет Air France действительно у России не запросила.

Российская сторона проинформировала экипаж об этом уже во время полета, уточнив, что может оперативно обработать запрос, чтобы полет прошел без задержек. Однако команда французского лайнера самостоятельно приняла решение развернуть самолет и не входить в небо над РФ. В итоге борт приземлился в Варшаве.

Представитель Росавиации отдельно подчеркнул в беседе с РИА Новости, что французскую авиакомпанию и Россию связывает «многолетнее взаимовыгодное сотрудничество».