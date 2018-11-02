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«Благое, великое и святое предприятие» - Прилепин поддержал строительство Главного храма ВС РФ

Лина Давыдова
17:32 02.11.2018
Российский писатель Захар Прилепин поддержал инициативу Минобороны РФ по строительству Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

Храмовый комплекс ВС РФ будет возведен на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Московской области. Строительство будет осуществляться только на добровольные пожертвования. На сегодняшний день общими усилиями собрано уже 1 201 485 178 рублей. Сбор продолжается. Для пожертвований открыт специальный банковский счет. На него каждый желающий может перечислить любую сумму. Идею возведения храма ВС РФ одобрили десятки политических, общественных и культурных деятелей. Среди них - российский писатель Захар Прилепин.

«Дело в том, что православие, как одна из основополагающих религий России, русского государства, изначально было связано со строительством государственности как таковой. По сути, это две единые и неразрывные истории: история прихода к нам христианства, православия, история государственного строительства и история наших воинских побед. Собственно, это можно легко отследить и увидеть в лице тех православных святых, которые не просто являлись святыми, но являлись еще и воинами - воинами Христовыми и воинами в прямом смысле этого слова: и Александр Невский, и Дмитрий Донской, и Пересвет и Ослябя, и так далее и тому подобное. Я думаю, что это не последние люди из числа исторических персонажей, из числа русских воинов, которые будут причислены к лику святых. Я знаю, что речь идет и о других святых, имевших отношение к вооруженным силам и местночтимых святых в том числе. Поэтому осознать это и так или иначе закрепить это, зафиксировать это и соединить это в виде материальной вещи, в виде храма, который является, как известно, местом общения с Богом, - это крайне важная цель и крайне важное предприятие, которое сейчас придумано и сейчас реализуется. Поэтому я всецело это поддерживаю, поддерживаю и как человек, имевший отношение к вооруженным силам, носивший форму. И более того, я скажу, что в тех местах, где мне приходилось нести службу, я специально для своего подразделения делал молельню, делал часовню. Мне помогали люди, приезжали, делали росписи, привозили иконы и всегда и во все времена это помогало нам и служить, и побеждать. Я думаю, что это предприятие мы все должны поддержать, как благое, великое и святое», - отметил Прилепин.

Храмовый комплекс ВС РФ - это не просто православный собор, а целый музейный комплекс. В нем планируют проводить экскурсии и читать лекции.

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