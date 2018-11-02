Новый проект «ВКонтакте» докажет, что «за МКАДом есть жизнь»

«ВКонтакте» совместно со студией «Амурские волны» запускают цикл документальных короткометражных фильмов «Местные». В нем жители будут рассказывать о жизни в своих городах и, как пишут авторы проекта в блоге «ВК», докажут, что жизнь кипит и «за МКАДом». Зрители увидят настоящий Санкт-Петербург, Мурманск, Владивосток, Уфу, Ростов, Томск и Екатеринбург.

У всех, кто посмотрит эти выпуски, появится возможность увидеть город, который подчас здорово отличается от собственных описаний из путеводителей. Местные жители как никто другой могут раскрыть перед зрителями саму душу города. Вести шоу будет журналист Родион Чепель.

Первый выпуск будет посвящен Владивостоку. Премьера состоится 8 ноября. Серия будет выходить раз в неделю в сообществе «Лентач».