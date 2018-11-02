В Кремле раскрыли детали предстоящих встреч Путина и Трампа

Предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Париже 11 ноября будет непродолжительной. Об этом заявил помощник главы России Юрий Ушаков. А вот запланированная после этого встреча Путина и Трампа на саммите «Большой двадцатки» уже будет проходить гораздо дольше по времени.

«На "двадцатке" - продолжительная и обстоятельная, а в Париже - короткая, непродолжительная», - цитирует Ушакова РИА Новости.

При этом назвать даже примерное время встречи в Аргентине, по словам помощника Путина, пока невозможно.

Напомним, президенты США и России планируют встретиться сначала в столице Франции, 11 ноября, где пройдут мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. В Париже, как заявили в Кремле, лидеры планируют «сверить часы» по некоторым важным вопросам. После этого они увидятся в Буэнос-Айресе на саммите «Большой двадцатки». Он пройдет 30 ноября - 1 декабря.