Испытания украинского дрона-боеприпаса показали на видео

Украинская государственная компания «СпецТехноэкспорт», входящая в конгломерат «Укроборонпром», выпустила первое видео испытаний новейших беспилотников.

На кадрах видно, как беспилотник поражает танк, не оборудованный динамической или активной защитой. При попадании дрона с боеголовкой в башню танка происходит взрыв.

Как сообщает Defence Blog, беспилотный летательный аппарат RAM несет боеголовку массой до 3 килограмм. Дрон использует усовершенствованный алгоритм компьютерного зрения для отслеживания цели на основе визуальной подачи от камеры EO. По данным издания, это экономически эффективное решение для боевых задач.

Отмечается, что беспилотник может работать автономно и под управлением оператора. Длина его составляет 1,78 метра, а размах крыльев - 2,3 метра. БПЛА может оставаться в воздухе около 40 минут и набирать скорость до 70 километров в час.