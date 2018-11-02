Рогозин выдвинул новую версию появления отверстия в «Союзе»

В расследовании причин появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» появилась новая версия. По словам главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, не исключается предположение, что дыру в обшивке корабля могли сделать на космодроме Байконур. В пользу этой гипотезы говорит обнаружение герметика на внешней стороне «Союза».

«Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии», - заявил Рогозин РИА Новости.

Рогозин пояснил, что сам технологический процесс изготовления корабля исключает, что к нему может подойти посторонний человек. Вход в цех осуществляется по магнитным пропускам, при этом везде установлены видеокамеры. Помимо этого рабочие получают инструменты для определенных работ под расписку. Поэтому если космонавтам после вскрытия экранно-вакуумной изоляции удастся обнаружить герметик, это будет говорить о том, что отверстие действительно появилось на Земле.

Напомним, МКС зафиксировала утечку воздуха в «Союзе» в конце августа этого года. При этом экипаж корабля обнаружил отверстие в бытовом отсеке. Найденное повреждение удалось «залатать» герметиком. Госкорпорация «Роскосмос» продолжает расследование обстоятельств повреждения корабля «Союз МС-09».