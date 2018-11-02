Песков рассказал об отношении Путина к трассе в Нижний Новгород

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение «Ведоместей» о том, что проект строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода вызвал у Путина сомнения, заявил, что подобные крупные проекты, как строительство ВСМ, нужно тщательно согласовывать. Об этом пишет РБК.

«Подобные мегапроекты подлежат очень тщательной выверке и согласованию, и по мере того как меняется конъюнктура - будь то внутренняя или внешняя - производится всегда дополнительная сверка», - сказал представитель Кремля.

Участок от столицы до Нижнего Новгорода является пилотной частью участка ВСМ до Казани.

Газета «Ведомости» сообщила, что российский президент Владимир Путин выразил сомнения о необходимости постройки железнодорожной магистрали и поручил правительству еще раз оценить экономическую обоснованность проекта.