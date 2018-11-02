Dino MC 47 ответил стихами депутату, предложившему запретить рэп-концерты в России

Исполнитель Dino MC 47 в стихотворной форме ответил депутату Законодательного собрания Ленинградской области, предложившему запретить рэп-концерты в России.

«Тут ледяная пустыня, тут Сомали в снегу, Величие мощи, гордыня от одиозных фигур. Все куда-то бегут, все покорно молчат, Вы лезете в рэп, а остальное хотите не замечать!»

Накануне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой запретить в стране рэп-концерты до момента, когда «нормализуется ситуация в молодежной среде». Петров считает, что именно в рэп-среде чаще всего происходят противоправные действия разного характера. Он также утверждает, что многие тексты «открыто пропагандируют» суицид, наркоманию, экстремизм, сатанизм и революционные действия.