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Американские СМИ назвали Т-90 самым опасным и живучим танком

Павел Настин
16:47 02.11.2018
Эксперты The National Interest назвали главные преимущества российского танка.
Американские СМИ назвали Т-90 самым опасным и живучим танком
Фото: МО РФ

Система противокумулятивной защиты, а также современный прицельный комплекс российского танка Т-90 дал ему право называться самым живучим и опасным для противника. Такое мнение опубликовал американский журнал The National Interest.

Как говорится в статье,  одним из основных достоинств Т-90 является его динамическая защита, благодаря которой танк способен выдерживать попадание современных противотанковых ракет.

А главным преимуществом российского танка журнал назвал систему управления огнем.

Т-90 - российский средний и основной танк. Эта машина является одной из самых продаваемых на экспорт. Так, на вооружении Индии стоит около 1000 танков Т-90С, 367 - на вооружении Алжира. Всего выпущено более двух тысяч Т-90 различных модификаций.

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