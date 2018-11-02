Константинополь рассказал о прекращении существования УПЦ МП

«С канонической точки зрения» Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не существует, заявил представитель Константинополя архиепископ Тельмесоса Иов (Гетча).

«На Украине УПЦ МП уже не существует. Все архиереи теперь на Украине де-факто является архиереями Вселенского престола, они должны ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования», - отметил он в интервью BBC.

Архиепископ пояснил, что решение синода Константинопольского патриархата «отменило юрисдикцию Русской церкви над украинским священноначалием». То есть все украинские православные архиереи считаются служителями Вселенского престола.

«Здесь на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь и никто другой, согласно канонам, согласно православной экклезиологии», - указал он.

Иов отметил, что надеется на то, что «православная церковь России... вернется в единение с Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений».

«Если такая ситуация будет продолжаться долгое время, то Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения для обеспечения единства церкви», - добавил представитель Константинополя.

Также в Константинополе заявили, что новая церковь будет называться «Православная церковь на Украине».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что действия Константинопольского патриархата по предоставлению Украине автокефалии связаны с заказом на разрушение «острова свободы», которым является РПЦ.