«Очередной самопиар» - Slimus о возможном запрете рэп-концертов в России

Рэп исполнитель Вадим Мотылев, известный под творческим псевдонимом Slimus, прокомментировал «Звезде» недавнюю инициативу депутата Законодательного собрания Ленинградской области запретить рэп-концерты в России.

«Это очередной самопиар. Мы вот сейчас стоим, об этом разговариваем, наверное, такая цель и была... Я думаю, что вряд ли его (законопроект - прим. ред.) кто-то примет», - отметил Slimus.

Исполнитель также подверг сомнениям слова Петрова о том, что творчество ряда популярных авторов якобы открыто пропагандирует экстремизм. По словам музыканта, тексты могут трактоваться совершенно по-разному и разбираться нужно в каждом отдельном случае.

«Тут надо разбираться в каждом отдельном случае, можно трактовать тексты по-разному. Но я бы не сказал, что рэп агрессивен», - отметил Slim.

Накануне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил генерального прокурора России Юрия Чайку запретить в стране проведение концертов рэп-исполнителей в стране до момента, когда «нормализуется ситуация в молодежной среде».

По мнению Петрова, именно в рэп-среде якобы чаще всего происходят противоправные действия разного характера, а так называемые баттлы превращаются в площадки для конфликтов и распространения «запрещенных законом предметов».