Вышло новое официальное видео The Beatles

The Beatles опубликовали клип на песню Glass Onion («Стеклянная луковица») с пластинки White Album, которая вышла полвека назад.

Видео создано из анимированных коллажей, сделанных из редких фотографий участников группы. Использованы также рисунки и персонажи из мультфильма «Желтая подводная лодка».

Ролик был сделан одним из «биттлов» - Полом Маккартни и одним из основателей художественного направления поп-арт - британским художником Ричардом Гамильтоном. Он опубликован на канале The Beatles в Youtube.

Как стало известно, юбилейное переиздание White Album на семи дисках выйдет 9 ноября. Они будут содержать ранее не издававшиеся записи.