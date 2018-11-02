В Уфе арестованы еще двое подозреваемых по делу об изнасиловании девушки-дознавателя

Еще двое сотрудников МВД, подозреваемых по делу об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, арестованы следственными органами. Такое решение принял Кировский районный суд города, сообщают «Известия». Один из двоих арестованных подозреваемых является экс-начальником подразделения МВД Башкирии.

Ранее сегодня был арестован бывший начальник ОМВД России по Уфимскому району подполковник Эдуард Матвеев, также подозреваемый в совершении резонансного преступления. Он пробудет в СИЗО до 31 декабря.

Напомним, в отношении всех троих, теперь уже бывших работников МВД, СК РФ возбудил уголовные дела по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

В ночь на 30 октября полицейские совершили групповое изнасилование в отношении своей 23-летней коллеги-дознавателя уфимского МВД. Позже все подозреваемые были уволены за «проступок, порочащий честь».