Разгневанные шумом супруги спилили все качели на детплощадке в Брянске

В Брянске супружеская пара с помощью болгарки срезала все качели во дворе своего дома, так как они якобы устали от детских криков.

Инцидент произошел на улице Дятьковской в Брянске. Соседи сняли на видео, как супруги, которые часто устраивали скандалы во дворе из-за «детского шума и визга», спилили все качели вокруг. Видеозапись опубликована в соцсетях.

Родители детей, которые остались без детской площадки, подали заявление в полицию на разгневанных горожан, но оказалось, что качели принадлежат не ЖКХ, пишут местные СМИ.