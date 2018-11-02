Кремль воспринял с юмором предположение Коломойского о списке санкций

В Кремле с юмором встретили предположение украинского бизнесмена Игоря Коломойского о том, что Россия не включила его в санкционный список, поскольку посоветовалась с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом Песков не стал объяснять, почему Коломойский не вошел в список.

Ранее Игорь Коломойский не только высказал мнение, что санкционный список России был согласован с украинской стороной, но даже назвал имена чиновников, непосредственно работавших над его составлением.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев лично подписал постановление о том, что Россия с 1 ноября вводит санкции против 390 украинских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают замораживание счетов, бездокументарных ценных бумаг и имущества вошедших в списки лиц в России.