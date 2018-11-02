В штаб-квартире Sony в Лондоне произошла поножовщина
По предварительным данным, два человека пострадали. Преступник задержан.
Фото: Tom Tuckwell twitter
Видео: Benjamin Alvarez
Британские СМИ сообщили о поножовщине в штаб-квартире Sony в Западном Лондоне. Сотрудников экстренно эвакуируют. По предварительным данным, пострадали два человека.
Вооруженные полицейские взяли штурмом здание и задержали подозреваемого. По некоторым данным, он был вооружен мачете.
О состоянии пострадавших пока ничего не известно.