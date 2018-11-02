Путин заявил, что РФ и Кубу объединяет дружба и взаимная поддержка

Отношения между Россией и Кубой отмечены особым стратегическим характером. Об этом российский лидер Владимир Путин сказал 2 ноября на встрече с новым кубинским лидером Мигелем Диас-Канель Бермудесом, которая состоялась в Москве.

«Нас объединяет дружба, взаимная поддержка, помощь», - сказал Путин.

В начале беседы Путин попросил своего коллегу передать привет Раулю Кастро и заметил, что Куба остается партнером России уже несколько десятков лет.

Он отметил, что за последнее время наблюдался и рост товарооборота.

«Сегодня поговорим об этом, а также о других направлениях нашего взаимодействия подробней», - сказал российский президент.

Бермундес, в свою очередь, пригласил российского президента нанести ответный визит на Кубу и назвал отношения двух стран «братскими». По его словам, его нынешний визит в Москву имеет огромное значение, так как он означает продолжение и преемственность отношений Кубы с РФ.

Ранее кубинский лидер побывал в Александровском саду, где возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.