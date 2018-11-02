«Это средневековье надо прекратить» - Матвиенко прокомментировала ситуацию с Вышинским

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала «Звезде» ситуацию с Кириллом Вышинским, которого незаконно содержат под стражей на Украине. По мнению политика, Европа должна отреагировать на это нарушение свобод и показать, что закон о защите прав человека един для всех.

«Мы вправе рассчитывать на то, что официальные лица в европейских структурах не будут выборочно уклоняться от обязанностей по защите прав человека. Ведь очевидно, что это дело шито белыми нитками», - рассказала председатель «Звезде».

Она высказала решительный протест против действий властей Украины и напомнила, что судить журналиста за то, что он выполняет свою «профессиональную работу и рассказывает правду, пусть и неугодную властям» - преступно.

Политик также отметила ухудшение состояния здоровья российского журналиста.

«Его здоровье подорвано, он находится в тяжелых условиях. И необходимо срочно провести независимую медицинскую экспертизу и предоставить Вышинскому независимую медицинкую помощь», - уверена Матвиенко.

Она напомнила, что совсем недавно представитель ОБСЕ выражал озабоченность по поводу дела Вышинского.

«В XXI веке на европейском континенте это средневековье нужно прекратить. И тут наши позиции с Европой полностью совпадают», - уверена председатель.

Политик отметила, что обвинения, которые предъявляют Вышинскому в якобы «подрывных информационных акциях», можно распространить на любого гражданина.