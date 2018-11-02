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В Крыму опровергли невыплату компенсации пострадавшей в Керчи студентке

Андрей Аркадьев
14:31 02.11.2018
Денежные средства были переведены 26 октября пострадавшей в результате бойни в Керченском политехническом колледже.
В Крыму опровергли невыплату компенсации пострадавшей в Керчи студентке
Фото: Ruptly

Власти Крыма выплатили компенсацию в 500 тысяч студентке, которая пострадала во время массового расстрела и взрыва в Керченском политехническом колледже.

Об этом сообщил заместитель городской администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, опровергнув таким образом ранее распространенную в СМИ информацию о том, что девушке якобы отказали в предоставлении материальной помощи из бюджета.

Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии была направлена на лечение в одну из клиник Москвы. Для родственников и друзей пострадавших в результате бойни в Керчи крымские власти организовали бесплатный проезд к месту лечения детей с предоставлением бесплатного проживания и транспортного обеспечения, сообщает РИА Новости.

Напомним, трагедия в Керчи разыгралась 17 октября. Студент четвертого курса 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении, подорвал взрывное устройство и покончил с собой. В результате этих действий погиб 21 человек. Еще около 50 пострадало.

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