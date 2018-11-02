В Тюмени пассажиры штурмовали кабину пилотов, чтобы остановить вылет

Первого ноября утренний рейс компании «Аэрофлот» из Тюмени в Москву смог вылететь лишь через почти девять часов из-за поломки самолета. Об этом сообщил изданию Znak представитель авиакомпании.

«Из-за технической неисправности воздушного судна вылет был задержан. Позже прилетел запасной борт и увез пассажиров. Поэтому была задержка по вылету», - рассказал собеседник издания.

Также он добавил, что всем пассажирам на время ожидания были предоставлены еда и напитки.

Один из пассажиров рассказал изданию о подробностях инцидента.

«Самолет был Sukhoi Superjet 100. Сломанный уже прилетел из Москвы, видно, в Тюмень. И когда в Тюмени уже вырулили на взлетку, давление поперло в салоне так, что у некоторых кровь из носа, уши и голова в жесть», - заявил он.

Пассажиры самолета начали стучать в дверь кабины пилотов, чтобы летчики прекратили вылет рейса. После случившегося было решено вернуть самолет в аэропорт, из Москвы прибыл новый борт иностранного производства и спустя девять часов люди смогли улететь. Самолет Sukhoi Superjet 100 остался на ремонт, уточнил пассажир рейса.

Издание отмечает, что инцидент случился на рейсе № 1509, который должен был вылететь в 07.20 утра по местному времени, но вылетел только в 16.09. По информации он-лайн табло аэропорта, пассажиры улетели на самолете Airbus.