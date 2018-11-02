Небывалый ажиотаж: «Несокрушимый» собрал 100 млн. за первую неделю показа

Фильм режиссера Константина Максимова «Несокрушимый» пользуется очень высоким спросом у российского зрителя. Только за первый уик-енд показа военно-историческая драма о подвиге советских танкистов собрала почти сто миллионов рублей.

Из-за высокого ажиотажа в российских регионах добавляют дополнительные сеансы. Все, кто видел фильм, отмечают: картина трогает до глубины души и пробивает на эмоции.

«Там есть история жизни, любви. Там есть победа, там есть успех. Там техника, которая участвовала в то время в войне, все, что необходимо, чтобы окунуться в атмосферу того времени», - отметил двукратныый олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Фильм повествует о героическом экипаже танка КВ-1, который летом 1942 года сражался с фашистами под Ростовом-на-Дону. Он в одиночку вступил в схватку с целой колонной немецкой бронетехники, уничтожив 16 танков врага, восемь машин с пехотой и две бронемашины. Руководил экипажем танкист Семен Коновалов.

Режиссер картины - Константин Максимов. Продюсерами ленты стали Алексей Пиманов и Ольга Погодина. Роль Семена Коновалова сыграл Андрей Чернышов. В ленте также снялись Владимир Епифанцев, Сергей Горобченко, Роман Мадянов, Ольга Погодина и другие российские актеры.