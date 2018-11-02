СМИ: самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией

Самолет авиакомпании Air France, который выполнял рейс Париж - Хошимин, был вынужден вернуться во Францию из-за отсутствия разрешения на пролет в воздушном пространстве Российской Федерации. Об этом сообщила радиостанция Europe 1, ссылаясь на одного из пассажиров рейса.

Радиостанция отмечает, лайнер Air France вылетел из парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль первого ноября в 13:10 по местному времени.

«Через несколько часов капитан сообщил, что у нас нет разрешения, чтобы лететь на частью территории России, и что мы возвращаемся в Париж», - сказала пассажир самолета.

По ее словам, всех людей, находящихся на борту удивила эта ситуации. Капитан воздушного судна, по словам женщины, подтвердил, что ранее с ему не приходилось сталкиваться с подобными инцидентами.

Вернувшись во Францию, пассажиры попросили представителей компании Air France прояснить ситуацию, но сотрудники не смогли предоставить никаких данных. Часть пассажиров перенаправили на другие рейсы, некоторым пришлось ночевать в отеле перед тем, как они смогли вылететь тем же рейсом в пятницу. В Air France предположили, что возможно произошла компьютерная ошибка.