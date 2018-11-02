В Уфе арестован первый обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя

Суд арестовал первого обвиняемого в изнасиловании девушки дознавателя из Уфы.

Бывший начальник ОМВД России по Уфимскому району подполковник Эдуард Матвеев пробудет в СИЗО до 31 декабря.

Напомним, в ночь на 30 октября на 23-летнюю девушку-дознавателя уфимского МВД совершили нападение трое ее коллег в здании Отдела МВД России по Уфимскому району. Позже все подозреваемые были уволены за «проступок, порочащий честь».

В настоящее время Следственный комитет возбудил в отношении экс-полицейских уголовные дела по статьям уголовного кодекса России «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».